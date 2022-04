Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, susține calificarea Ucrainei la Mondialul din Qatar pe cai sportive, nu pe baza unui wild-card. Il Luce, antrenor care a facut cariera in Ucraina, mai intai la Șahtior și apoi la Dinamo Kiev, a reacționat dupa un articol publicat azi in Gazeta Sporturilor.…

- Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, a declarat, intr-un interviu acordat presei din Ucraina, ca antrenorul Mircea Lucescu a luat legatura cu omologul sau de la Manchester City, Pep Guardiola, pentru un meci amical intre cele doua echipe, care sa aiba loc in Anglia, conform news.ro. Fii…

- Gigi Becali (63 de ani) a primit o scrisoare din partea lui Igor Surkis, patronul ucrainienilor de la Dinamo Kiev, ca un raspuns de mulțumire pentru gesturile facute fața de fotbaliștii echipei. Becali a dat o mana de ajutor puștilor U19 ai clubului ucrainean, fiind de acord, la rugamintea lui Mircea…

- Presa din Ucraina a dezvaluit ca milionarul ucrainean a parasit țara pe 26 februarie, in a 3-a zi a atacurilor militare incepute de Vladimir Putin, scrie realitateasportiva.net. Potrivit sport.ua, patronul echipei unde antreneaza Mircea Lucescu a trecut granița in Ungaria, alaturi de familia sa, intr-un…

- Mircea Lucescu (76 de ani) cere sancțiuni și mai aspre impotriva Rusiei, „dar numai la nivel militar, economic, politic. Cred ca sportivii ar putea juca un rol pozitiv”. Razboiul il afecteaza profund pe Mircea Lucescu. Dupa 12 ani la Șahtior (2004-2016) și alți doi la Dinamo Kiev (2020-2022), antrenorul…

- Razboiul din Ucraina il afecteaza și pe antrenorul roman Mircea Lucescu, in varsta de 76 de ani, care are blocate in bancile din aceasta țara cateva milioane de dolari, in contextul invaziei declanșate de armata rusa. Dupa cum se știe, autoritațile ucrainene nu permit scoaterea unor sume mai mari de…

- Sud-americanii de la Șahtior și Dinamo Kiev au reușit sa fuga din calea razboiului. UEFA a sprijinit operațiunea de repatriere. Președintele FRF i-a așteptat la granița, iar Mircea Lucescu i-a vizitat in aceasta dimineața.

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, se afla in aceste moment in Ucraina, unde astepta reluarea campionatului, programata pentru acest weekend, insa vor fi amanate. Lucescu, 76 de ani, a fost contactat de jurnaliști pentru a afla cum se simte, in urma bombardamentelor din aceasta dimineața și…