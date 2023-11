Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul formatiei UTA Arad, Mircea Rednic, nu crede ca Mircea Lucescu se va retrage din activitatea de antrenor, asa cum a lasat sa se inteleaga vineri seara.”Eu, care il cunosc foarte bine, nu cred. Eu cred doar ca sli-a incheiat angajamentul cu Dinamo Kiev. Poate si conjuctura din Ucrina,…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu si a dat demisia de la echipa ucraineana Dinamo Kiev, a anuntat vineri seara clubul, pe pagina oficiala de Facebook, potrivit stiripesurse.roMircea Lucescu 78 de ani si a anuntat demisia dupa meciul pierdut in campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0 1 cu Sahtior…

- Mircea Lucescu și-a dat demisia din funcția de antrenor al celor de la Dinamo Kiev! Antrenorul roman a spus "adio" echipei din Ucraina dupa 3 ani și jumatate la carma gruparii. Iata ce declarații a facut "Il Luce"!

- Antrenorul roman Mircea Lucescu si-a dat demisia de la echipa ucraineana Dinamo Kiev, a anuntat vineri seara clubul, pe pagina oficiala de Facebook.Mircea Lucescu (78 de ani) si-a anuntat demisia dupa meciul pierdut in campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0-1 cu Sahtior Donetk. Se…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, cu sediul pe str. Mircea cel Batran, nr. 104 A, organizeaza miercuri, 25 octombrie 2023, ora 18:00, in Aula Bibliotecii, lansarea cartii scriitoarei Larisa Calo, "Ghetoul poeziei" Editura Colorama, 2023 . Larisa Calo a debutat in anul 2022, cu volumul…

- Florin Bratu (43 de ani) a renunțat la postul de antrenor al ciprioților de la Karmiotissa. Numit in martie la Karmiotissa antrenorul roman și-a dat demisia de la formația sa, care se alfa pe locul 13, din 14 Florin Bratu și-a dat demisia de la Karmiotissa Ciprioții au un start foarte slab de sezon.…

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a pierdut duminica, in deplasare, scor 2-3, in fata echipei Chernomoret Odesa, intr-un meci din etapa a patra din Premier League ucraineana, potrivit news.ro.La Odesa, gazdele au deschis scorul in minutul 20, cand a marcat…

- Mircea Lucescu rasufla usurat, dupa ce Dinamo Kiev s-a calificat in play-off-ul Conference League. Antrenorul roman s-a declarat multumit dupa ce echipa sa a invins-o pe Aris Salonic pe stadionul din Giulesti. Dinamo Kiev si Aris Salonic se aflau la egalitate, la general, scor 2-2, dupa cele doua partide…