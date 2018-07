Mircea Hava, interesat de un mandat de europarlamentar

Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a admis luni ca este interesat de o candidatura la alegerile europarlamentare, adaugand totodata ca echipa cu care lucreaza in administratia locala este una "puternica" si exista oameni care pot sa preia conducerea.



"Stiu ca sunt dat in carti, ma bucur ca va ganditi la mine. (...) In Primarie intotdeauna este de lucru, sunt acolo de 25 de ani si nu mi-e rusine de ce am facut acolo. Nu mi-e rusine nici de ceea ce a insemnat politica pe care am facut-o. Din '96 suntem acolo, pentru ca ne voteaza oamenii, nu pentru ca suntem noi frumosi.…