Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la emisiunea „Punctul de intalnire” difuzata de Antena3, Mircea Geoana a afirmat, ca este posibil ca, pe fondul unei nemulțumiri de o anumita natura, politica sau de orgolii, Gabriela Firea sa aiba un plan.

- Antena 3 va ofera cea mai spectaculoasa seara televizata a anului, de la ora 21.00. Primarul General al Capitalei, unul dintre liderii importanți ai PSD, Gabriela Firea, vine la Antena 3. Lupta impotriva lui...

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost invitat sa comenteze miercuri, la Antena3, acuzațiile recente ale Gabrielei Firea la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea.„Gabriela Firea este o voce a partidului și intr-o maniera personala raspunde la o situație complexa pe care o traiește PSD. Trebuie…

- Lucian Bolcaș a declarat la "Știrile Antena 3", in umra cu puțin timp, ca in Partidul Social Democrat este vorba despre un conflict de esența care nu se rezuma doar la supararile primarului Gabriela Firea pe Liviu Dragnea. Avocatul considera ca este vorba despre o poziție luata in raport cu politica…

- In interviurile acordate dupa CExN al PSD, Gabriela Firea a acuzat inscenari și spionaj la varful PSD. Firea spune ca i-a fost inscenta montajul video in care se sugera ca pe Arena Naționala a fost huiduita Simona Halep și nu ea. Primarul General a mai spus și ca ministrul de Interne urmarește conversații…

- Gheorghe Iancu, fost Avocat al Poporului, a comentat miercuri dimineața, la Antena3, scandalul de la varful justiției dintre ministrul Justiției Tudorel Toader și procurorul general Augustin Lazar, afirmand ca procurorii nu sunt independenți, ci sunt agenți ai guvernului, nu ai justiției.„Numai…

- Jurnalștii Ionela Nastase și Vlad Petreanu s-au casatorit in urma cu cateva zile. Cei doi au plecat imediat in luna de miere. Ionela Nastase și Vlad Petreanu și-au unit destinele in data de 23 iunie . Nașii celor doi jurnaluști au fost binecunoscutul chef Adrian Hadean și partenera sa de viața, Sonia.…

- Ion Cristoiu lanseaza un nou scenariu exploziv in cazul revocarii șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Intr-o intervenție la Antena 3, marți seara, jurnalistul EvZ a precizat ca decizia președintelui Klaus Iohannis are legatura cu sentința din dosarul lui Liviu Dragnea.