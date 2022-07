Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana nu a ajuns, vineri dimineata, la a patra editie Atlantic-Black Sea Security Forum, organizata de Institutul Aspen, dupa ce cursa de linie cu care urma sa ajunga la Bucuresti, din Bruxelles, nu a mai decolat din cauza unei defectiuni tehnice. Acesta…

Niciunul dintre noi nu are drepturile depline cand sunt altii care nu au inca drepturi, a declarat, joi, ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, in cadrul unei receptii organizate in colaborare cu mai multe misiuni diplomatice din Capitala, numita "32 de ani de egalitate, incluziune si libertate…

Kievul a stabilit prin Polonia si Romania doua rute pentru exportarea cerealelor si evitarea unei crize alimentare globale, desi perturbarile au incetinit lantul de distributie, a afirmat duminica ministrul adjunct de Externe ucrainean Dmitro Senik, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Jill Biden, aflata in vizita in Romania, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii va vizita o scoala din Capitala in care au fost primiți cațiva elevi ucraineni refugiati.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu a fost de acord cu decizia de inchidere a scolilor in martie 2020, cand in Romania erau foarte putine cazuri de COVID-19, mentionand ca in comitetul tehnico-stiintific majoritatea care lua decizii nu era formata din medici, ci din militari.…

Proprietarii celor aproximativ 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania pot beneficia de numere de culoare verde, conform noilor reglementari legale, informeaza Ministerul Afacerilor Interne, vineri, intr-un comunicat.

Denise Rifai a vorbit intr-un interviu pentru Kanal D, despre motivul pentru care a refuzat sa intre in politica pana acum. Pe viitor, prezentatoarea TV nu exclude sa faca acest pas daca se va simți atrasa de acest domeniu. Moderatoarea emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai" este foarte mandra…

Presedintelui Senatului, Florin Citu, saluta inițiativa unor parlamentari USR, care au propus interzicerea importurilor de petrol, gaze naturale, carbune si combustibil nuclear din Federatia Rusa.