Mircea Geoana aduce clarificari in privința starii sale de sanatate, dupa ce in spațiul public au aparut discuții legate despre acest lucru, mai cu seama ca secretarul general NATO nu mai are par. Chiar Puterea.ro a dezvaluit in exclusivitate ca Mircea Geoana sufera de cancer, informație nici confirmata, nici infirmata de acesta. Prezent la emisiunea La cina’, Mircea Geoana a confirmat ca viața i-a fost pusa in pericol, dar a refuzat sa ofere mai multe detalii, menționand ca probabil va dezvalui despre ce a fost vorba intr-o carte autobiografica. „Da, dar nu intru in detalii”, a raspuns Mircea…