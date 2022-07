Mircea Geoana: Cine are puterea inovatiei, a tehnologiei si a ideilor este cel care slefuieste lumea si conduce lumea“

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata ca "cine detine suprematia tehnologica stapaneste lumea", iar cine are puterea inovatiei si a ideilor este cel care "slefuieste si conduce lumea". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Trebuie sa tragem un semnal de alarma: obiectivul de eliminare a foametei pana in 2030 se departeaza periculos de mult, au prevenit, recent, ONU cinci agenții internaționale pentru securitate alimentara, transmite BMTV. Speram ca azi lumea sa iasa din criza Covid-19, dar pandemia este in continuare…

- Mircea Geoana a anunțat ca Romania va beneficia de modernizarea armamentului din dotare. In cadrul unui discurs ținut sambata, secretarul general adjunct al NATO i-a indemnat pe tinerii romani sa se inroleze și sa aleaga o cariera militara. Geoana a subliniat ca NATO anticipeaza razboi de lunga durata…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, ca majorarea bugetului Apararii la 2,5% din PIB reprezinta o investitie care trebuie sa recupereze si decalaje din trecut, subliniind insa ca "oamenii sunt cei mai importanti" si este nevoie de militari bine pregatiti si motivati.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, anticipeaza un razboi de lunga durata in Ucraina, in conditiile in care nu exista suficient de multe forte pentru ca una dintre cele doua parti sa castige decisiv pe campul de lupta.

- Chelului tichie de margaritare ii lipsește. Și Afganistanului un cutremur. Care, ca sa nu fie lipsa la apel, a venit. Miercuri. Devastator. De 5,9 grade pe Richer. Peste 1.000 de morți și peste 1.500 de raniți s-au scos pana acum de sub daramaturi. Din pacate, bilanțul nu este unul incheiat. Cautarile…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca urmatoarele cateva saptamani pot fi determinante pentru soarta razboiului din Ucraina, el estimand ca in aceasta etapa a razboiului Ucraina va inregistra mai multe pierderi de vieti omenesti decat in cea precedenta.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, reafirma increderea Aliantei ca Ucraina poate castiga razboiul inceput de Rusia pe teritoriul tarii vecine, Geoana spunand ca Ucraina "merita" sa iasa invingatoare din acest razboi. Mircea Geoana sustine ca in sudul si estul Ucrainei progresul fortelor…