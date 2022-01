Mircea Geoană: „Apelăm încă o dată la Federația Rusă” Alianța Nord-Atlantica a indemnat Federația Rusa sa dezescaladeze situația din jurul Ucrainei, insa in documentul inaintat Moscovei a lansat un apel și pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud, respectiv Crimeea și Donbas, dupa cum a precizat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. „Apelam inca o data la Federația Rusa, pe de o parte, sa dezescaladeze situația din jurul Ucrainei, dar in documentul nostru scris am facut un apel și pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria, retragerea trupelor rusești din Abhazia și Osetia de Sud, din Georgia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

