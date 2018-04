Mircea Cartarescu a fost distins cu un premiu international pentru literatura in valoare de 50.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Mircea Cartarescu a fost distins cu premiul international pentru literatura, Premio Formentor de las Letras 2018. „Editorul meu spaniol, Enrique Redel, ma anunta ca tocmai am primit «Premio Formentor», unul dintre cele mai importante premii ale panoramei literare internationale.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anda Caropol , actrita (n. 1939); Cassian Maria Spiridon , poet și eseist (n. 1950); Dan Sova , avocat, senator PSD de Olt, ministru (n. 1973); George Danaila , actor (n. 1949); Gheorghe Sasarman , prozator, dramaturg, arhitect, membru al Uniunii Scriitorilor…

- Departamentul de Sociologie și Asistența Sociala din cadrul Facultații de Filosofie și Științe Social-Politice a UAIC a organizat, astazi, manifestarea: Asistența Sociala pentru Comunitați Sustenabile care a avut in Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Evenimentul…

- Toata copilaria ei a știut ca trebuie sa invețe. Sa invețe ca sa-și ajute familia. Ambițioasa din fire, a reușit sa intre la facultate și sa ia bursa pentru notele bune pe care le are. Acum, cu acești bani, Ramona iși intreține parinții și cei 4 frați. Ramona Ion are 22 de ani si este studenta in anul…

- Marți, 30 ianuarie, in comuna sa natala, Țițești, a fost comemorat scriitorul și scenaristul George Nicolae Șovu, eveniment la care a luat parte si familia acestuia. George Nicolae Șovu, cunoscut romancier, autor de proza scurta, scenarist, autor de manuale de limba și literatura romana, s-a nascut…

- O absolventa a Universitatii de Vest din Timisoara a fost propunsa ministru in noul guvern condus de Viorica Dancila. Este vorba despre Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, propusa sa ocupe funcția de ministru pentru romanii de pretutindeni. Natalia Intotero s-a nascut in data de 14 ianuarie…

