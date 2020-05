Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul interpret de muzica populara, Anton Achitei, a murit, la varsta de 74 de ani, anunța monitorulbt.ro.„A suit la ceruri, in lumea fara dor, un mare artist, un artist desavarșit, complet, poet și creator de muzica folclorica. Anton Achiței – o mare voce a Moldovei lasa in urma sa un…

- O educatoare din Calarasi, fan declarat al motoarelor si al muzicii rock si folk, a transformat izolarea intr-o cauza nobila si s-a apucat de crosetat botosei pentru nou-nascutii de la maternitatea din Baragan. Dana Soare s-a gandit ca astfel le va aduce o bucurie mamelor si le va ura bun venit pe lume…

- Un tanar absorbit de muzica favorita a fost surprins intr-o filmare devenita virala pe internet, la editia trecuta a Summer Well Festival, care are loc in fiecare an la Buftea, pe domeniul Sterbey.

- Un cunoscut doctor microbiolog lanseaza un avertisment serios in spațiul public, in ceea ce privește raspandirea coronavirusului pe teritoriul Romaniei.Dupa ce au fost depistate 15 cazuri de COVID-19, doua dintre acestea fiind depistate in Capitala, se trage un puternic semnal... Citește AICI avertismentul…

- Meghan Markle si sotul ei printul Harry au fost ovationati, sambata seara, la unul dintre ultimele lor angajamente regale, la Royal Albert Hall din Londra, potrivit news.ro.Cei doi au asistat la un concert din cadrul Festivalului de Muzica de la Mountbatten. Aceast eveniment, care a avut loc…

- Festivalul de muzica, tehnologie și film South by Southwest din Austin, Texas, a fost anulat, adaugându-se unei liste din ce în ce mai mari de evenimente suspendate în întreaga lume din cauza îngrijorarilor cu privire la raspândirea epidemiei de coronavirus, anunța…

- Formația canadiana The Mahones va susține un concert extraordinar inclus in turneul mondial „30th Anniversary World Tour (Part 1)“, evenimentul urmand sa se desfașoare marți 3 martie, de la ora 20, la Capcana. Trupa a luat naștere in 1990 de St. Patrick Day la inițiativa lui Finny McConnell (nascut…