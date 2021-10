Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Grama e vedeta, dar și influencer. In varsta de 28 de ani, aceasta e casatorita cu Alex Tagurean, pilot, au impreuna și o fetița, pe Ayana. Dincolo de viața de familie, tanara activeaza in mediul online, și de curand a devenit și antreprenoare. Acum, ea a dezvaluit cați bani face din Instagram,…

- Pepe, una dintre vedetele Antena 1 nelipsite in ultimii 10 din proiectele de anvergura ale postului, a decis o pauza pentru a se concentra la propriile sale proiecte online. Solistul a refuzat noile propuneri venite din parte postului preferat dar și din partea alor televiziuni, socotindu-le nepotrivite…

- Comediantul bistrițean Mircea Bravo și bunica din Chinteni vor aparea intr-o comedie, care practic dezvolta filmulețele care fac furori pe rețelele de socializare. Comedia va putea fi vizionata pe micile și marile ecrane, cel mai probabil, anul viitor. Potrivit observatornews.ro, Mircea Bravo și Tanti…

- Anunțul a fost facut de cunoscutul vlogger Youtube, acolo unde este urmarit de peste un milion de fani. Mircea Popa, alias Mircea Bravo a anunțat ca filmul, la care se lucreaza deja, se va numi „Mirciulica” și el va fi actorul principal, dar în…

- Preotul Calin Pop din Parohia Ortodoxa Visuia iși uimea enoriașii la inceput de septembrie, invitand-o pe bunica lui Mircea Bravo in mijlocul comunitații. Tanti Lenuța sau Bunica din Chinteni este un adevarat fenomen pe rețelele de socializare. A profitat cu generozitate de aceasta notorietate, pentru…

- Este un adevarat fenomen pe rețelele de socializare și a profitat de aceasta notorietate pentru a-i indemna pe cei mai mici sa mearga la biserica. Tanti Lenuța sau Bunica din Chinteni cum este cunoscuta le-a vorbit copiilor din parohia Visuia. Le-a spus ca se simte bolnava daca nu ajunge in vreo duminica…

- Nicole Cherry urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Cantareața in varsta de 22 de ani a facut recent dezvaluiri despre copilaria ei, despre relația pe care a avut și o are acum cu parinții ei. Ea a marturisit in podcastul lui Damian Draghici ca este recunoscatoare pentru educația pe care a primit-o,…