- "Dragi romani, Impreuna am reușit sa ținem piept PSD, partidul care a asaltat toate instituțiile statului. Și doar impreuna vom reuși sa caștigam definitiv aceasta lupta pentru Romania. Votul pe care mi l-ați acordat in primul tur al alegerilor este o confirmare a increderii pe care o aveți…

- Dan Motreanu, șeful de campanie al PNL pentru alegerile prezidențiale, a declarat ca inainte de turul doi Klaus Iohannis nu va participa la o dezbatere. ”Am facut o analiza privind strategia de campanie pentru urmatoarele doua saptamani. Pentru noi este foarte clar ca nu trebuie sa aiba loc dezbateri…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, cel care in perioada in care era jurnalist a organizat dezbatere electorala intre Klaus Iohannis și Victor Ponta, in anul 2014, explica care sunt motivele pentru care Iohannis refuza acum o dezbatere cu Viorica Dancila. Rareș Bogdan susține ca Viorica Dancila…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a lansat, joi seara, o serie de atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis și a Guvernului Orban, a anunțat Antena3. "Inca din primele trei zile ale acestei guvernari...

- Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidențiale, ii da dreptate președintelui Klaus Iohannis, care a spus ca social-democrații nu s-au bucurat de Ziua Armatei. Dancila spune ca este dezamagita ca partidele și președintele care au dat jos guvernul vin cu un program de guvernare impotriva romanilor."Ieri…

- Curtea Constitutionala nu a transmis oficial ca Viorica Dancila este obligata sa se prezinte in Parlament pentru restructurarea Guvernului. ”Ma scuzați ca intrerup programul obișnuit de crezut pe cuvant de onoare pentru o intrebare nevinovata: UNDE scrie in minuta CCR ca Dancila e obligata…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a scris pe Facebook ca pactul pentru bunastarea romanilor „este un subiect mult prea serios sa-l tratam doar electoral” și susține ca premierul Viorica Dancila trebuie sa vina in Parlament cu acest pact pentru a dovedi ca este „este mai mult decat o lovitura…

- Liderul USR, Dan Barna, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerile de ministri facute de Viorica dancila si sa puna ”capat acestui targ de parlamentari si de ministri”.”Domnule presedinte Iohannis, respingeti propunerile de astazi ale premierului Viorica Dancila si puneti…