- Mare scandal mare in lumea manelelor, iar principalele personaje sunt Florin Salam și Dani Mocanu. Aceștia au ajuns sa-și dea replice dure pe internet, dupa un clip video facut recent de catre Florin Salam.

- Toata lumea a ramas fara cuvinte ieri la aflare veștii ca Florin Condurațeanu s-a stins din viața. Celebrul jurnalist este plans amarnic de o țara intreaga și colegii lui ii vor duce lipsa foarte tare, astfel ca mulți dintre aceștia au adus cate un omagiu pentru fostul coleg. In aceasta situație s-a…

- Larisa Iordache și-a schimbat recent infațișarea, dupa ce și-a marit buzele. Fanii au certat-o pe internet, i-au trimis cuvinte grele, insa gimnasta are și ea un mesaj pentru cei care o critica: “Fiecare are dreptul sa faca ce dorește cu corpul lui. La inceput, m-au afectat foarte tare, eram…

- Deja nu mai este un secret ca, in ultima perioada, Lambada este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare. Fosta nevasta a lui Tzanca Uraganu obișnuiește sa posteze fotografii și videoclipuri cu fiica ei, Lambada, care ii țin in priza pe internauți. De data aceasta, Anaisa, fiica lui Tzanca…

- De cinci ori l-a chemat in fața notarului și niciodata nu s-a prezentat. In perspectiva Madalinei Miu, absența lui Tzanca Uraganu de la divorț inseamna, de fapt, o dovada subtila de iubire. Și asta nu e tot! Celebrul manelist a vizitat-o in toiul nopții acasa, in timp ce, cel mai probabil, Alina Marymar…

- Horia Manoliu, președintele executiv al celor de la AFC Rapid (Liga 4), declara ca FC Rapid 1923, nou-promovata in Liga 1, e o clona! „Noi deținem tot! Lumea trebuie sa știe adevarul. Nu putem face mai mult deocamdata pentru ca așteptam motivarea instanței deciziei Tribunalului, dictata in august 2020.…