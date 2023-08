Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Cardi B a ripostat in timpul unui concert susținut sambata in Las Vegas dupa ce o persoana din mulțime a aruncat cu un lichid in ea, in timp ce interpreta hitul sau „Bodak Yellow”. Surprinsa si deranjata de acest gest, Cardi B a aruncat cu microfonul direct in persoana care stropit-o,…

- Jennifer Lopez și-a sarbatorit ziua de naștere! Vedeta a preferat discreția de data aceasta. Cați ani a implinit celebra cantareața. Deși inainteaza in varsta, artista se menține intr-o forma de invidiat.

- Recent, Alexandra Stan a atras atenția cu apariția ei din Mykonos, Grecia. Cantareața in varsta de 34 de ani a aparut in compania fotbalistului George Pușcaș și toata lumea a spus ca intre cei doi exista o frumoasa poveste de dragoste. Acum, ea reacționeaza in legatura cu acest subiect. Cei doi au…

- Recent, Lora le-a facut o surpriza fanilor sai. Celebra cantareața a ales sa abordeze un stil mai nonconformist, iar ipostaza in care s-a lasat pozata i-a lasat cu gura cascata pe internauți. Lora, la cules de cireșe Cu toții știm ca Lora este o femeie frumoasa, cu forme apetisante, pe care ii place…

- Dupa ce s-a operat la picior din cauza unei formațiuni ce i-a aparut pe trup, acum Maria Andria a primit rezultatul analizelor. Cantareața a ramas șocata atunci cand medicii au anunțat-o vestea. Ce s-a gasit in corpul blondinei! Va fi nevoita sa mai faca și alte intervenții chirurgicale!

- Mira este destul de activa pe rețelele personale de socializare și iși ține fanii la curent cu foarte multe intamplari frumoase din viața ei. De aceasta data, artista le-a aratat urmaritorilor ei cum a fost surprinsa la un restaurant din București. Cantareața a ramas uimita cand a vazut. Iata ce a postat…

- Elena Ionescu este mai implinita ca oricand dupa ce și-a cunoscut iubitul grec. Barbatul i-a facut o surpriza de neuitat de ziua ei, despre care a vorbit la Antena Stars. Cantareața și-a sarbatorit aniversarea la dublu, iar acum traiește o viața așa cum și-a dorit mereu.