- Emisiunea Gabrielei Cristea aduce in scenE pove"ti de via:E impresionante ale unor oameni simpli, care i"i doresc numai lini"te sufleteascE "i iubire. AstEzi, Petru:a a venit la ~de nu te vezi pentru a-l cunoa"te pe Lucian "i a povestit despre via:a grea pe care a avut-o.

- DezvEluire incredibilE fEcutE de Lidia Fecioru! InvitatE in cadrul emisiunii SStar Chef, difuzatE astEzi, de la ora 18:45, la Antena Stars, vedeta a mErturisit cE xi-a pErEsit primul bErbat chiar in noaptea nuntii!

- Incredibil, dar adevErat! Jeni Nicolau a fost pusE la punct de propiul bErbat! InvitatE in cadrul emisiunii SStar Chef, difuzatE astEzi, de la ora 18:45, la Antena Stars, actrita a mErturisit cE sotul ei, mai tanEr cu opt ani, i-a ordonat sE treacE, de urgentE, la cratitE. Toate acestea, dexi in casE…

- Anna Lesko este o persoanE extrem de sincerE xi nu se sfiexte sE vorbeascE deschis despre relatia ei de iubire. InvitatE intr o emisiune TV a dezvElui care e cel mai nepbixnuit loc Ein care a fEcut sex.

- DupE ce a participat la ~Insula Iubirii, Jojo a devenit din ce in ce mai indrEzneatE xi s-a schimnat radical! DacE in trecut poza in femeia idealE, iatE cE acum lucrurile nu stau deloc axa xi a recurs la ceva cu totul uimitor.

- Dupa ce saptamana trecuta bunica materna a povestit la Acces Direct momentele prin care nepotul ei a trecut, fiind martor la crima in care tatal sau a ucis-o pe mama sa, astazi, in platoul Aces Direct a venit si mama criminalului pentru a-si spune parerea cu privire la acest caz.

- Povestea de viatE cutremurEtoare a lui Ionut, un tanEr care ixi cautE mama, a fost prezentatE la "Acces Direct". Ionut ixi cautE mama de 22 de ani, timp in care xi-a trEit viata in centre xi niciodatE alEturi de familia sa

- Rasturnare de situație in cazul crimei dela Baia Mare. Autorul faptei este identificat de catre o femeie: ”Avea haine negre. Era imbracat in haine largi, negre. Avea parul lung”. “Dupa cum l-au descris anchetatorii pe criminal mi se pare ca asemanarile sunt cam aceleași. El ne-a dus in același loc.…