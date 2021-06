Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Tiberiu Argint, iubitul ei, au sarbatorit un an de relație. Cu aceasta ocazie, cei doi au calatorit in Dubai , acolo s-au bucurat de cateva zile de relaxare. Acum, cantareața a facut cateva dezvaluiri despre escapada romantica. Cantareața a fost foarte discreta de-a lungul ultimelor…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint, iubitul ei, au decis sa plece intr-o scurta vacanța. Cantareața le-a aratat fanilor și destinație unde au sa plece, țara pe care o va vizita pentru prima data.

- Artista de muzica populara, Ionela Guzic, a venit in platoul emisiunii La Maruța, unde a dezvaluit cu lacrimi in ochi drama prin care trece. Cantareața din Romania care ramane nemaritata dupa ce a fost ceruta de soție Ionela Guzic l-a luat prin surprindere pe Catalin Maruța cu o veste total neașteptata.…

- Astazi in familia Mariei Constantin este o zi cu totul speciala. Iubitul cantareței, Robert Stoica, iși sarbatorește ziua de naștere, iar artista a ținut sa-i transmita o urare cu totul deosebita in mediul online.

- Lora și-a prins iubitul in fapt și imediat l-a tras la raspundere pentru faptele sale. Ionuț Ghenu a cedat și a recunoscut cu ce a greșit, insa artista a fost de-a dreptul dezamagita de comportamentul partenerului sau de viața.

- Așa sora sa tot ai! Cand ești sora Biancai Dragușanu, viața devine dintr-o data mult mai ușoara. Iubita lui Gabi Badalau imparte tot ce are cu sora ei Oana și nici iubitul acesteia nu o duce prea rau. Tanara și partenerul ei au transportul asigurat și nu e referim la orice fel de transport, ci la unul…

- Alex Pițurca are o inima mare, insa acest lucru nu prea l-ar ajuta in cazul in care ar primi vreo amenda. De ce? Pentru ca paparazzi SpyNews.ro l-au surprins pe iubitul Cristinei Ich in timp ce facea pe bunul samaritean, dar și in timp ce...incalca legea. Iata cum!