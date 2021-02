Mira, Ilinca Vandici și Matteo, blocați în Zanzibar. După testarea COVID-19 li s-a anulat zborul! Și nu pentru ca n-au putut sa se desparta de frumoasele plaje din Zanzibar, ci ca zborul lor, ca multe altele, a fost anulat. Grupul, din care fac parte zeci de romani ce ar fi trebuit sa se intoarca in noaptea de duminica spre luni, a ramas in Tanzania, pentru ca s-a anulat cursa lor. Vedetele noastre care au indraznit sa se aventureze in vacanța pe continentul african au stat ore in șir la testare COVID-19 inainte de intrarea in aeroport. “Veste șoc, zborul dinspre Zanzibar spre Amsterdam s-a anulat, am stat cinci ore la coada ca a ne facem testul Covid. A fost omor și calcare in picioare și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

