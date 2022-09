”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (), va acorda in acest an scolar ajutoare pentru rechizite si imbracaminte in valoare totala de peste 150 de milioane de lei prescolarilor si elevilor din familiile defavorizate. Numarul de beneficiari va fi de aproximativ 300.000 de copii din toate judetele tarii, iar ajutorul de 500 de lei va fi virat pe cardurile pentru sprijin educational, conform prevederilor OUG nr. 133/2020”, a transmis, luni seara, MIPE, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, beneficiarilor…