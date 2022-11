Stiri pe aceeasi tema

- O cunoscuta cantareața de muzica populara și o influencerița din domeniul gastronomiei au fost numite cetațeni de onoare ai județului Galați. Este vorba de Mioara Velicu și de blogger-ul culinar Gina Bradea.

- Aseara, in cadrul spectacolului organizat la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, președintele CJ a acordat distincția de cetațean de onoare, post-mortem, domnului Petre Vlase. „Impreuna cu Ansamblul Busuiocul și un numar impresionant de bacauani, am prefațat, in aceasta seara, Ziua Naționala a Romaniei,…

- Ansamblul Busuiocul a prefațat, aseara, Ziua Naționala a Romaniei, prin concertul devenit deja tradiție – „1 Decembrie, Ziua Sfanta a Unirii”. „Ca de fiecare data, Busuiocul a oferit o seara memorabila publicului! Bacaul se mandrește cu acest ansamblu care reușește de zeci de ani sa puna in scena adevarate…

- 18 kilometri din drumul DJ 242A Galați vor intra in reabilitare. Valoarea investitiei de modernizare a infrastructurii rutiere se ridica la peste 44 milioane lei. Lucrarile vor avea loc pe traseul Radesti – Cruceanu – Beresti – Beresti-Meria – Ganesti, in prezent fiind efectuate lucrari pe portiunea…

- Vloggerul Mircea Popa, cunoscut sub numele de Mircea Bravo, se afla printre cele zece nominalizari pentru titlul de cetatean de onoare al judetului Bistrita-Nasaud din acest an, propunerea fiind inaintata de catre deputatul PSD de Bistrita-Nasaud Bogdan Ivan, primarul orasului Beclean, Nicolae Moldovan,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, si presedintele raionului Straseni, Viorel Jardan, au semnat, joi, un acord de cooperare intre judetul Galati si raionul Straseni din Republica Moldova, informeaza Biroul de presa al institutiei, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, evenimentul…

- Un tanar de 25 de ani a fost urmarit de polițiști prin doua județe, dupa ce a refuzat sa opreasca mașina pentru un control de rutina. Intr-un final, organele de ordine au reușit sa il opreasca pe acesta doar cu focuri de arma. Polițiștii au tras cu armele in aer, dar urmarirea ca-n filme nu s-a terminat…

- Consilierii judeteni au retras, joi, titlul de cetatean de onoare al judetului Vrancea fostului primar al Focsaniului, Decebal Bacinschi, ca urmare a condamnarii acestuia pentru infractiunea de abuz in serviciu, intr-un dosar de coruptie instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie. ‘Votul de astazi…