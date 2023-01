Stiri pe aceeasi tema

Jeremy Renner si-a sarbatorit cea de-a 52-a aniversare cu un mesaj de recunostinta pentru echipa medicala care l-a ingrijit. Actorul continua sa se recupereze dupa ranile suferite in urma unui accident cu plugul de zapada, potrivit CNN.

Actorul Jeremy Renner a suferit "un traumatism toracic contondent si leziuni ortopedice" dupa un accident de deszapezire de Anul Nou, a declarat luni seara un purtator de cuvant al actorului, potrivit CNN, citat de news.ro.

Actorul Jeremy Renner, 51 de ani, cunoscut din filmele Marvel, s-a accidentat grav in timp ce curata zapada, fiind in "stare critica, dar stabila", anunta Variety.

Familia fostului mare fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele'' a declarat miercuri ca traieste momente de ''mare tristete si disperare'' amestecate cu ''amintiri amuzante'', in spitalul din Sao Paulo in care starul brazilian este internat de aproape o luna, transmite EFE.

O furtuna majora care va matura SUA in aceasta saptamana ar putea aduce cel mai friguros Craciun din ultimele patru decenii in unele zone ale țarii, spun meteorologii, conform BBC.

Stratul de zapada in statiunea Straja atinge aproape 30 de centimetri, trei partii fiind pregatite pentru schiorii care doresc sa practice sporturile de iarna la acest sfarsit de saptamana, informeaza Agerpres.

Un caine din statul american California, pe nume Gino, a fost desemnat cel mai batran caine in viata de catre Cartea Recordurilor Mondiale Guinness dupa ce s-a confirmat ca are peste 22 de ani, relateaza miercuri UPI.

Fostul premier Victor Ponta a intervenit duminica seara, la Romania TV, unde a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, care anunța in luna octombrie, ca vrea o creștere a pensiilor cu minimum 15%.