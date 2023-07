Stiri pe aceeasi tema

- Ana Catalina și-a pierdut mama. Ultima data femeia a fost vazuta in Roman la data de 30 iunie. Stoica Anișoara in varsta 61 de ani a fost data disparuta, aceasta sufera de Alzheimer. Poliția a fost sesizata dar avem nevoie și de ajutorul vostru pentru a o gasi.Semnalmente: inalțime – 1.70 m, …

- La data de 26 mai 2023, in jurul orei 14:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat care a reclamat faptul ca verișoara sa, CIMPAN LUCICA, in varsta de 62 de ani, din municipiul Hunedoara, in data de 23 mai 2023, in jurul orei 13.00, a plecat de la domiciliu pentru a achita…

- Poliția anunța zilele trecute dispariția unei minore din comuna Viișoara in varsta de 15 ani care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. „In data de 23 aprilie in jurul orei 23.50, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au fost sesizați despre faptul ca minora…

- MINORA DISPARUTA Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din localitatea Orțișoara, județul Timiș. In data de 23 mai 2023, in jurul orei 08:00, SINESCU IOANA-PAULA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea…

- Poliția din Gaești este in alerta! Oamenii legii cauta de zor o minora de 13 ani, Petre Paraschiva, care a plecat de la școala intr-o direcție necunoscuta, fara a mai reveni in centrul de plasament, unde era beneficiara. Dispariția copilei a fost anunțata marți dupa-amiaza. „La dat de 2 mai a.c., polițiștii…

- "Fetita a fost vazuta ultima data in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17,00, la locul de joaca de pe strada Begoniei, din municipiul Satu Mare. Semnalmente: inaltime aproximativa 1,10 cm, ochi caprui, par lung, saten. La momentul disparitiei, aceasta era imbracata cu o pereche de blugi si un tricou…

- O minora de 15 ani este cautata de familie și de Poliție, dupa ce a plecat azi la amiaza de acasa și nu s-a mai intors. ”La data de 15 aprilie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minora FARKAS LOREDANA TUNDE in varsta de 15 ani, a plecat voluntar, [...] Articolul…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Craiova au fost sesizați luni de un asistent din cadrul DGASPC Dolj cu privire la faptul ca minora STINGACIU IONELA-JASMINA, de 16 ani, din municipiul Craiova, a plecat voluntar din proximitatea unei unitati medicale, din municipiul Craiova, unde se afla pentru investigatii…