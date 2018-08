Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 13 ani din Oradea si-a injunghiat bunica de 65 de ani cu mai multe lovituri de cutit, aceasta fiind internata in spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Alina Dinu, a declarat, joi, ca se asteapta concluziile medicilor legisti si ale cercetarilor in acest caz. https://www.monitorulbt.ro/national/2018/08/09/o-fetita-de-13-ani-si-a-injunghiat-bunica-cu-mai-multe-lovituri-de-cutit

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de acasa, din orasul Teius si nu a revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 6 iunie 2018, polițiștii…

- Un copil de 9 ani și-a injughiat bunica. Aceasta se afla in casa doar cu nepotul. Incidentul s-a petrecut in urma cu putin timp in sectorul 1, Bucuresti. Politia Capitalei a fost anuntata astazi prin apel la 112 ca intr-o locuinta de pe raza Sectiei 4 Politie o femeie prezinta o plaga in…

