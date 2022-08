Stiri pe aceeasi tema

- *Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din municipiul Timișoara, județul Timiș.* In data de 26.08.2022, in jurul orei 21:00, VAS BEATRIX ROSZALINDA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Timișoara,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 37 de ani, disparut din Timișoara. „In data de 25 august, Almași Ovidiu-Sergiu ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, județul Timiș, iar pana in prezent nu a mai…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din localitatea Chișoda, județul Timiș. In noaptea de 31.07/01.08.2022, FERENȚI ANDREEA-DANIELA a plecat voluntar de la domiciliul sau din localitatea Chișoda, iar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta o minora, in varsta de 14 ani, disparuta din Tomnatic, județul Timiș. Marti, 19 iulie, TUDOSI CRISTIANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,65 metri, 70…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta un barbat, in varsta de 57 de ani, disparut din Timișoara. Ieri, aceștia au fost sesizați cu privire la faptul ca, vineri, Gheorghe Ionica ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 14 ani, disparut din municipiul Timișoara, județul Timiș. „In data de 15 iunie, Filip Alexandru Ionuț ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, iar pana in prezent nu…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 35 de ani disparut din Jimbolia, județul Timiș. „In data de 8 iunie, Draguț Marius Petre ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Jimbolia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

