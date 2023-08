Minoră acroşată de o maşină. Şoferul a părăsit locul accidentului Un sofer a lovit o minora pe un drum comunal din judetul Arad si a parasit locul accidentului. Fata a fost transportata la spital. Incidentul a fost raporat politistilor din Ineu ieri seara, in jurul orei 21.40. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din Seleuș, in timp ce conducea pe […] Articolul Minora acrosata de o masina. Soferul a parasit locul accidentului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc luni seara in satul Iermata, comuna Seleuș, unde o fata de 12 ani a fost lovita de o mașina.... The post Copila de 12 ani lovita de mașina in satul Iermata. Șoferul a parasit locul accidentului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un sofer a lovit o minora pe un drum comunal din judetul Arad si a parasit locul accidentului. Fata a fost transportata la spital. Incidentul a fost raporat politistilor din Ineu ieri seara, in jurul orei 21.40. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din Seleuș, in timp ce conducea pe […]…

- Sambata trecuta a avut loc un grav accident de circulație in Austria. Pentru ca șoferii nu au format o banda de urgența, responsabilul de operațiuni al unui detașament de pompieri a fost nevoit sa ajunga pe jos la locul accidentului, cerandu-le șoferilor se elibereze drumul pentru autospeciala care…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 6.00, un automobil a lovit poarta Ambasadei Federației Ruse la Chișinau, situata pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant. Șoferul apoi a parasit locul accidentului. Ulterior, mercedes-ul a fost localizat de Poliție pe traseul de deplasare spre Strașeni, dar șoferul nu a vrut…

- Incidentul s-a petrecut, sambata, pe DN66, in localitatea Bretea Streiului, județul Hunedoara, dupa ce un șofer in varsta de 81 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o mașina parcata in afara șoselei, provocand decesul unei femei, informeaza Ziarul Hunedoreanului.In urma impactului puternic,…

- Un sofer a lovit cu masina politistul care il oprise in trafic si autospeciala MAI. Barbatul, oprit in trafic fiind, a refuzat sa coboare geamul masinii pentru a discuta cu politistii. El a facut o manevra brusca de mers inapoi, lovind un politist si autospeciala Politiei. Barbatul, care avea permisul…

- Accident de circulație pe o straduța din Parța. Un copil de 10 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit cu mașina de un șofer inconștient. Cel de la volan nu are permis de conducere, autoturismul era furat, iar dupa producerea accidentului a fugit de la fața locului și a disparut. Toata scena a fost…

- O femeie din Vatra Dornei care se deplasa cu bicicleta pe strada Chilia a fost acroșata de remorca incarcata cu fan a unui vehicul condus de un barbat din Dorna Arini care a parasit locul accidentului. Evenimentul a avut loc joi seara Poliția fiind sesizata de personalul medical al spitalului din Vatra…