Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Constanța lupta sa supraviețuiasca, dupa ce, aseara, a fost injunghiat pe strada. S-a prabușit in dreptul unui hipermarket și a sunat la 112. Echipele de salvare i-au oferit primul ajutor și l-au transportat de urgența la spital.

- Ieri dupa-amiaza o femeie de 40 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Gazelei, din municipiu, a accidentat un minor, in varsta de 10 ani, care se angajase in traversarea strazii, in mod neregulamentar, prin loc nepermis. In urma accidentului a rezultat ranirea pietonului. Conducatorul…

- F. T. Șicanarile in trafic au devenit o „moda” pentru unii dintre șoferii care se considera „ași ai volanului”, considerand ca șoselele, trecerile de pietoni și parcarile sunt numai ale lor. Iar daca nu tranșeaza problema din mers, o fac coborand de la volan inarmați cu bate, cuțite și alte obiecte…

- Intre cei doi a izbucnit un conflict spontan in trafic. Unul dintre ei s-a dat jos din mașina și l-a atacat pe celalalt cu un cuțit.Dupa ce l-a injunghiat, agresorul a fugit.Polițiștii chemați la fața locului l-au identificat pe agresor și la scurt timp l-au prins. Intre timp, șoferul ranit a fost transportat…

- Agresiunea s-a produs miercuri seara in plin centrul orasului, in prezenta a zeci de martori. Agresorul a fost identificat joi dimineata si a fost retinut, urmand sa fie propus pentru arestare preventiva.

- "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Braila au fost sesizati de catre UPU Braila cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat un minor, in varsta de 15 ani, din Braila, care ar fi fost agresat. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca, in timp ce se afla pe Calea Calarasilor,…

- In zona C.O.S., pe Șoseaua Gaești din Targoviște, a avut loc o coliziune intre 2 autovehicule. Din accident a rezultat Post-ul TARGOVIȘTE: Minor ranit intr-un accident auto in zona C.O.S. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Barbatul care a injunghiat doua femei pe strada in București in jurul pranzului a fost prins de polițiști.Acesta a atacat cu un obiect ascuțit doua femei pe care nu le cunoștea. Victimele atacului au fost transportate la spital pentru ingrijiri.Barbatul a fost dus la audieri și, probabil, va fi reținut…