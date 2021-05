Stiri pe aceeasi tema

- Minodora a vorbit sincer despre cateva artiste de la noi care, dupa parerea ei, nu au deloc voce. Celebra artista a nominalizat-o și pe Bianca Rus. Minodora și Bianca Rus, la cuțite. De la ce a pornit totul Invitata in emisiunea Teo Show, Minodora a dat carțile pe fața, asta dupa ce Bianca Rus a […]…

- Minodora e una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Ani de zile a stat departe de discuții aprinse sau de diverse neințelegeri cu colegii de breasla. Acum, cantareața in varsta de 43 de ani a aparut in direct la TV și a numit trei cantarețe care, in opinia ei, nu au voce. Minodora a fost invitata…

- Fotbalistul brazilian, Neymar, este implicat intr-un nou scandal de proporții in țara sa natala. Un politician l-a acuzat ca l-a amenințat cu moartea. Totul ar fi pornit de la niște remarci homofobe facute de vedeta celor de la Paris Saint-Germain.

- Guvernul francez a condamnat o scrisoare publica semnata de cadre militare, unele in serviciu activ, care sustine ca Franta se indreapta catre „un razboi civil” din cauza extremismului religios, relateaza adevarul.ro.

- Guvernul francez a condamnat o scrisoare publica semnata de cadre militare, unele in serviciu activ, care sustine ca Franta se indreapta catre „un razboi civil” din cauza extremismului religios.

- Sambata, in prima etapa a play-out-ului ligii secunde, Petrolul Ploiești a invins-o cu 1-0 in deplasare pe CSM Reșița, dupa reușita lui Vajushi (79). Banațenii au acuzat arbitrajul. Gazdele au acuzat eliminarea lui Robert Boboc, in minutul 59, pentru doua cartonașe galbene și, totodata, neacordarea…

- Doar cateva luni a durat casnicia solistei Bianca Rus cu Antonio Luigi Gottschling, alias Giani. Dupa divorțul cu scandal, in care și-au adus reciproc acuzații grave, atat in fața magistraților, cat și a intregii țari, la emisiunii televizate, iata ca Giani nici ca vrea sa mai auda de cea pe care, candva,…

- Politia a desfasurat ieri o operatiune la sediul FC Barcelona, ​​cu sase zile inainte de alegerile pentru presedintia clubului, o operatiune care il vizeaza pe fostul presedinte demisionar Josep Maria Bartomeu. „In prezent desfasuram o operatiune cu agenti ai departamentului de infractiuni economice",…