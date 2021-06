Stiri pe aceeasi tema

- Nascut la Dangeni, judetul Botosani, pe 4 octombrie 1933, MINODOR COJOCARU a fost absolvent al Facultatii de Chimie Industriala din Iasi, iar in anul 1988 obtine diploma de doctorat a aceleasi facultati. MINODOR COJOCARU a intrat pe portile Antibiotice in octombrie 1968 ca inginer in Serviciul Cercetari…

- Spectacole ale Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu vor putea fi vazute in cinematografele din mall-urile din Romania, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, directorul teatrului sibian, actorul Constantin Chiriac. "Vom putea in timpul festivalului (Festivalul International de Teatru de la…

- Barbatul a fost condamnat la moarte prin impușcare pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Inainte de 1989, Constantin Moraru a ucis 4 oameni. Acum este suspectat ca a omorat o vecina. Acuzat de crima Tragedia a avut loc in luna martie, in localitatea Burila Mare. O femeie in varsta de 76 de ani a fost gasita…

- Membrii Societații Culturale Ploiești – Mileniul III au aflat cu profunda durere despre decesul profesoarei Olga Malaeru – Petrescu, cunoscuta și apreciata personalitate a școlii și comunitații ploieștene. Am avut onoarea de a colabora in cadrul proiectelor și activitații Societații Culturale, de a…

- Angajatorii pot organiza campania de vaccinare la propriul sediu, in parteneriat cu centrele de vaccinare oficiale ale Directiilor de Sanatate Publica judetene, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o…

- Naționala de e-fotbal a Romaniei incepe luni, 29 martie, drumul spre eEURO 2021, a doua ediție a turneului final, disputat in PES. Echipa noastra formata din Adrian Urma, Andrei-Daniel Poenaru, Andrei Ștefanica și Alexandru Badicioiu va intalni Luxemburg, Slovacia, Ungaria și Liechtenstein. Meciurile…

- Agentul sef de politie Benoni Croitoriu, sef de post la Gheraesti, a incetat din viata in aceasta dimineata (17 martie) dupa mai bine de doua saptamani de lupta cu noul tip de coronavirus. El s-a infectat la inceputul lunii martie, a dezvoltat o forma severa a bolii, cu afectare pulmonara masiva si…

- E Ziua Mamei, iar copiii de la gradinița Logos au ales un mod inedit de a le spune mamicilor cat sunt de speciale. Atat mamelor lor, cat și tuturor mamelor. Pe gardul din fața gradiniței au legat inimioare cu mesaje speciale despre și pentru MAMA! In fiecare an, de 8 Martie, copiii – in special cei…