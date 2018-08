Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca se apropie minivacanta de Sfanta Maria, prilej pentru multi cetateni romani de a calatori in afara granitelor tarii, in perioada urmatoare, in punctele de trecere a frontierei se preconizeaza o crestere a traficului de persoane si a mijloacelor de transport, in special la frontiera…

- Autoritațile de frontiera va recomanda se evitați punctul Nadlac II daca vreți sa ieșiți din țara, duminica, pentru ca aici s-au format coloane mari de mașini. Pe cele șase artere de control deschise doar pe ieșire se aștepta pana la doua ore și jumatate pentru controlul documentelor. Cel puțin asta…

- "Ca urmare a faptului ca in luna august multi cetateni romani aflati in afara granitelor tarii se intorc in Romania pentru a petrece concediul alaturi de familie, precum si dat fiind numarul mare de cetateni romani care aleg sa-si petreaca vacanta in afara granitelor tarii, in perioada urmatoare…

- Punctele de trecere a frontierei cu Ungaria s-au aglomerat, in ultimele 48 de ore, cand la intrarea in tara dinspre Spatiul Schengen s-a inregistrat o crestere a traficului cu peste 70 la suta. Politia de Frontiera a suplimentat personalul la granita, aratand ca in aceasta perioada se intorc in tara…

- Politistii de frontiera din Giurgiu estimeaza o crestere a traficului de persoane si al mijloacelor de transport la granita cu Bulgaria in sezonul estival, fiind suplimentat numarul personalului la frontiera si luate masuri pentru supravegherea sporita in zona, a declarat miercuri pentru AGERPRES…

- In data de 12.06.2018, in jurul orei 08.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors I.T.P.F. Oradea, s a prezentat la iesirea din tara cetateanul bulgar K.A, in varsta de 56 ani, la volanul unui autocamion inmatriculat in Turcia. Conform documentelor de insotire a marfii, acesta transporta role de hartie…

- In perioada 25 - 28 mai, in medie, zilnic, in intreaga tara vor actiona 23.600 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera.Efectivele de ordine publica ale Politiei si ale Jandarmeriei vor fi prezente, in special, in locurile aglomerate unde exista riscul sa fie comise contraventii…

- Soferii de TIR-uri au de asteptat pana la sase ore pentru a trece unele vami dintre Romania si Ungaria, fiind un aflux mare de camioane ca urmare a faptului ca de Rusaliile catolice traficul greu a fost restrictionat pe teritoriul statului vecin, potrivit site-ului Inspectoratului General al Politiei…