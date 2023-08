Podul peste Dunare de la Braila a fost inchis circulației auto in noaptea de luni spre marți. Șoferii fie au stat la coada pana dimineața, fie au fost nevoiți sa treaca Dunarea cu bacul. Ei se declara revoltați și susțin ca podul trebuia sa fie deschis in minivacanța de Sf.Maria.Numeroase mașini s-au adunat in noaptea de luni spre marți la intrarea pe podul de la Braila. Șoferii știau ca in minivacanța de Sf. Maria traversarea se face non-stop, fara restricții nocturne. Totuși, podul a fost inchis, deoarece constructorul nu a considerat ziua de luni drept sarbatoare legala. „Podul inca este in…