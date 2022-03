Stiri pe aceeasi tema

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe si comertului exterior, a inaugurat un memorial al coeziunii nationale vineri la Mariapocs, in nord-estul Ungariei, informeaza MTI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a anunțat miercuri seara ca a discutat cu omologul din Ungaria, iar in urma demersurilor MAE Ungaria a renuntat la conditiile impuse pentru intrarea in tara cetatenilor ucraineni. „Tocmai am discutat cu omologul meu, ministrul afacerilor externe al Ungariei, Peter…

- Ungaria nu va trimite trupe sau armament in Ucraina si nu va autoriza ca teritoriul sau sa fie tranzitat de arme letale, pentru a mentine securitatea in tara, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo, informeaza Agerpres , care preia Reuters. „Motivul luarii acestei…

- Ungaria nu va trimite trupe sau armament in Ucraina si nu va autoriza ca teritoriul sau sa fie tranzitat de arme letale, pentru a mentine securitatea in tara, a afirmat ministrul de externe Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo, transmite Reuters.\"Motivul luarii acestei decizii este acela…

- In data de 3 aprilie 2022 vor avea loc in Ungaria alegeri parlamentare. Și pentru ca tot are pe mana banii orașului, Primaria Carei cu conducere exclusiv UDMR, face campanie electorala mascata prin Centrul Cultural condus de Szucs Jozsef. Astfel ca la Teatrul Municipal Carei va rula un film drama cu…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a vizitat ieri municipiul Targu Mures dar și cateva localitați din Harghita și Covasna. Oficialul a avut intalniri cu reprezentanti maghiari ai administratiei locale. Primarul din Targu Mureș, Soos Zoltan, a ținut sa precizeze…

- Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, a spus ca Ungaria nu va sprijini Ucraina cata vreme Kievul nu renunța la politicile „anti-minoritare”. Szijjarto a laudat și relațiile Ungariei cu Rusia, care, potrivit acestuia, se bazeaza pe pragmatism, adaugand ca „nimeni nu ne poate cere sa ne abținem…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la reuniunea prin videoconferinta a omologilor sai din statele membre NATO, ca este 'inacceptabil' faptul ca guvernul de la Kiev foloseste provocarile din estul Ucrainei drept scuza pentru a continua sa restranga drepturile minoritatilor…