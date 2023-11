Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina risca un colaps economic anul viitor daca aliatii sai occidentali nu-i acopera deficitul bugetar masiv, iar o asemenea criza economica ar fi "foarte, foarte traumatizanta, nu doar pentru Ucraina, ci si pentru intreaga Europa".

- Kremlinul estimeaza vineri ca o crestere a tensiunilor intre Ucraina si aliatii sai din Europa este ”inevitabila”, o reactie fata de disputa in curs dintre Kiev si Polonia cu privire la exportul ucrainean al cerealor la Marea Neagra, relateaza AFP.”Prezicem ca aceste frictiuni intre Varsovia si Kiev…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a spus ca noile masuri fiscale protejeaza populația și mediul de afaceri și a explicat ca impactul bugetar va putea fi observat in functie de evolutiile partii de sustenabilitate financiara a tarii noastre. Acesta a adaugat ca nu exista riscul ca deficitul bugetar…

- Ucraina va avea nevoie, in 2024, din partea SUA de un ajutor financiar cuprins intre 12 si 14 miliarde de dolari, in conditiile in care cheltuielile bugetare raman la un nivel ridicat, pe fondul invaziei rusesti, a declarat luni ministrul ucrainean de Finante, Serghei Marcenko,

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galuscenko, a declarat ca Ucraina nu va negocia cu Moscova reinnoirea contractului pentru tranzitul gazelor rusesti pe teritoriul ucrainean, care urmeaza sa expire anul viitor, informeaza Reuters.“Cu siguranta nu vom fi parte la discutiile cu rusii, este absolut…

