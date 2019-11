Ministrul Transporturilor va schimba conducerea CNAIR: Procesul de selectie a fost viciat

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a spus ca procesul de selectie al membrilor Consiliului de Administratie al CNAIR care a avut loc in 4 noiembrie a fost viciat si va lua o decizie dupa ce va primi informatii. Procedura a avut loc in ultima zi de mandat a fostului ministru Razvan Cuc.



"Fac un apel catre decidentii Registrului Comertului sa nu inregistreze aceasta hotarare in conditiile in care sunt suficiente elemente", a declarat Lucian Bode.



Ministrul Transporturilor a prezentat modul in care procesul de selectie s-a desfasurat, explicand conditiile procedurii.



