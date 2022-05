Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat marti ca au fost depuse 28 de oferte pentru constructia celor patru Tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focsani, sectiune a Autostrazii Moldovei finantata prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Fii la curent…

- Romania si-a indeplinit toate jaloanele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe care si le-a asumat impreuna cu Comisia Europeana, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Economiei, Florin Spataru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru vine in sprijinul celor interesați și a pregatit o secțiune specifica dedicata Programului Național de Recuperare și Reziliența al Romaniei pe site-ul www.adrcentru.ro . In condițiile in care – in baza OUG 124/2021 – ADR-urile din Romania au fost nominalizate…

- Creșterea suprafețelor irigate reprezinta un obiectiv de o importanța strategica, atat pentru dezvoltarea agriculturii și economiei romanești, cat și pentru asigurarea securitații alimentare. Este mesajul pe care l-am transmis premierului Nicolae Ciuca prin intermediul unei interpelari parlamentare.…

- P. Gentiloni: Romania ar putea inregistra o creștere economica puternica Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni (stg). Arhiva Foto: presidency.ro. România ar putea înregistra o creștere economica puternica în acest an, de aproximativ 4%, dar impactul razboiului din…

- Romania este „in calendar” cu indeplinirea tintelor asumate in Planul National de Redresare si Rezilienta pana la data de 31 martie, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a subliniat ca prima cerere de plata care va fi depusa in luna mai are legatura…

- Reducerea abandonului școlare este un obiectiv pe care PNL il considera strategic pentru finanțarile venite prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). „Societatea romaneasca este puternic afectata de rata deosebit de mare a abandonului școlar prematur, care situeaza Romania la finalul clasamentului…