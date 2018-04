Un business sub acoperire: agentie de detectivi particulari

Probabil ca oricine a vazut seria James Bond sau alte filme cu detectivi si-a dorit, macar pentru cateva minute, sa devina un detectiv particular bucuresti celebru urmarind diferite persoane in fiecare zi. Cine nu s-a imaginat in rolul lui Sherlock Holmes, Kojak sau Columbo, macar… [citeste mai departe]