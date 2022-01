Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat duminica seara, la Digi24, ca incidentul produs in judetul Prahova, unde locomotiva unui tren a luat foc , nu este unul singular, și a precizat ca astfel de evenimente vor mai avea loc ținand cont de situatia infrastructurii feroviare. „Am vazut…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a reacționat in urma grevei spontane a angajaților CFR, care a provocat haos in traficul feroviar. Social-democratul spune ca a discutat cu directorii generali și economici de la CFR, precizand ca este evident ca sunt companii aflate in dificultate. „Este…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, intr-un mesaj pe Facebook, ca a avut discutii cu directorii generali si economici de la CFR, iar ”de anul viitor toate companiile, fie ca vorbim despre CFR Infrastructura, fie ca vorbim despre CFR Calatori sau CFR Marfa, trebuie sa treaca…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, aflat intr-o vizita in județele Braila și Galați, a anunțat un plan investițional de 73 de milirde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde…