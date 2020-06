Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al companiei Tarom, George Barbu, si-a dat astazi demisia din functie, dupa 8 luni de la numire. Demisia a fost prezentata in cadrul sedintei Consiliului de Administratie, iar membrii Consiliului l-au mandat pe Mihaita Ursu sa exercite interimatul functiei pentru urmatoarele 4 luni.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat marti seara ca TAROM poate fi salvat, dar este nevoie de o restructurare la sange, iar noua conducere impreuna cu administratorii au misiunea sa taie in carne vie.

- Compania TAROM poate fi salvata, dar este nevoie de o restructurare la sange, iar noua conducere impreuna cu administratorii au misiunea sa taie in carne vie, a anuntat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Companiile aeriene din intreaga lume, companiile din Romania au inregistrat…

- Directorul general al companiei TAROM, George Barbu, si-a prezentat demisia din functie marti, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie, informeaza Ministerul Transporturilor. "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor informeaza ca astazi, 9 iunie 2020, directorul general…

- Corpul de control al primului ministru a descoperit mai multe probleme la TAROM in urma unui control derulat intre 1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2018 privind respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne privind organizarea, funcționarea și guvernanța, verificarea circumstanțelor in care…

- Ce șanse are Tarom sa treaca peste criza generata de pandemie. Compania a trimis angajații in șomaj tehnic sau concedii neefectuate și are avioanele la sol Autoritațile incearca sa gaseasca solutii pentru ca Tarom sa poata supravețui crizei actuale, in condițiile in care iperatoril aerian național nu…