- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, sustine ca operatorul national de transport CFR Marfa a fost „devalizat” de-a lungul anilor inclusiv prin incheierea unor contracte paguboase pentru companie, sub pretul de cost, iar el a cerut noului director al CFR Marfa renuntarea la astfel de contracte,…

