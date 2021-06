Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a declarat luni ca taxa de rovinieta nu se va schimba pentru autoturisme, in schimb traficul greu trebuie taxat dupa distanța si nu dupa timp. Ministrul a precizat la Digi24 ca noul tip de taxare ar putea fi gata la finalul anului 2023. „In ceea ce privește…

- Romania ocupa ultimul loc intr-un clasament european care prezinta accesul cetațenilor la medicamentele noi, conform studiului anual al Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) – Patients WAIT survey – , realizat in parteneriat cu IQVIA. Studiul arata ca in Europa pacienții…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o varietate de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…

- Un experiment științific realizat de neurologii britanici Dr. Duncan Banks și Tony Stafford arata ca legatura emoționala cu casa noastra este mult mai puternica decat credem. Conform studiului, acest lucru se reflecta in ritmul cardiac, care, fie ca ne gandim la casa noastra, fie ca ne gandim la cei…

- Alianța Nord-Atlantica va desfașura, in perioada 20 mai – 22 iunie, exerciții militare „Steadfast Defender 21” cu participarea simultana a pana la 9.000 de militari pe flancul sudic al alianței – in Romania, Ungaria, Bulgaria și Portugalia – odata cu transferul de intariri din Statele Unite ale Americii.…

- Proiectul vizeaza extinderea capacitatii de productie a fabricii Sterk Plast din Medgidia, cu o valoare totala de 5 milioane euro, in timp ce ajutorul de stat, obtinut prin Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, va acorda un sprijin nerambursabil de 50% din proiectul de investitii, se…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi ca Romania este prezenta cu 11 participanți (noua companii și doua institute) in procesul de selecție pentru producția de vaccinuri anti Covid-19 Pfizer și Moderna, situandu-ne cel mai bine in Europa de Est. „Romania este reprezentata de 9 companii și doua institute…

- 43 de țari și teritorii sunt incluse „in zona galbena”, potrivit listei actualizate vineri, 2 aprilie, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Cei care revin din aceste zone trebuie sa prezinte certificatul unui test PCR negativ la COVID-19 facut cu cel mult 72 de ore inainte de sosirea la…