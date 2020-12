Ministrul Stroe (PNL): „E timpul pentru dezvoltare, nu pentru pași în trecut!“ Craioveanul Ionuț Stroe este Ministrul Tineretului și Sportului in Guvernul Orban și candidat din partea PNL in Dolj, pentru un loc in Camera Deputaților. Ziarul nostru gazduiește opinia sa despre cum vor schimba alegerile Romania.Pe 6 decembrie terminam ce-am inceput la urne. O schimbare de care Romania și Oltenia au nevoie. Dupa votul-sancțiune impotriva lui Dragnea la europarlamentare, dupa alegerea Președintelui Klaus Iohannis și a noilor administrații locale, acum este timpul unei guvernari pentru dezvoltare. Este timpul pentru un parlament onest, care face ceea ce promite, fara majoritațile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important proiect de infrastructura rutiera pentru Dolj și pentru intreaga regiune, realizarea drumului expres Craiova – Pitești, a fost posibil doar datorita implicarii decisive a Partidului Social Democrat. In condițiile in care executivul PNL a tratat cu indiferența clara aceasta investiție…

- Ionuț Stroe este craiovean, deputat și de un an de zile ministrul tineretului și sportului in Guvernul Orban. Este unul dintre cei mai vocali și dinamici miniștri ai sportului din ultimii ani, raspunzand mereu presei și publicului. Și-a asumat sa scoata la lumina și sa se bata pentru multe „dosare grele”…

- Guvernul Orban va demara, la solicitarea expresa a liberalilor din Dolj, ca prioritate de investiții, proiectul Drumului Expres Calafat – Drobeta Turnu Severin – Lugoj. Este un proiect strategic pentru intreaga Oltenie, nu doar pentru Dolj, care va avea un total de 214 km și este estimat sa coste 9,83…

- Un conflict intre paznici de vanatoare si braconieri a avut noaptea trecuta, in comuna Teasc, din județul Dolj. Un barbat de 35 de ani a fost impuscat in abdomen, iar un paznic de vanatoare a fost ranit. Ambii au fost transportati la Spitalul de Urgența din Craiova, scrie Adevarul.Sase paznici care…

- Educația și Sanatatea sunt piloni esențiali ai unui stat dezvoltat, caruia ii pasa de cetațenii sai. Educația traseaza viitorul unei țari, iar fara sanatate, viitorul devine fragil. Programul de guvernare USR PLUS include masuri concrete, bine fundamentate, pentru educație ca la carte și sanatate cu…

- ”Inelul Bucurestiului, cei 102 km este parte a coridorului principal pan-european Constanta - Bucuresti - Pitesti - Sibiu - Nadlac. Din acest coridor principal pan - european pe care noi suntem obligati sa il realizam pana in 2030, lipseste inelul Bucurestiului, lipseste Sibiu - Pitesti si lipsesc cei…

- O asociație de proprietari din Craiova s-a inchis temporar dupa ce administratoarea s-a imbolnavit de coronavirus. Aceasta a ajuns in spital, iar președintele asociației de proprietari s-a autoizolat, impreuna cu familia, la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. Asociația de proprietari nr.19 din…

- Primarul Craiovei, atac la DSP Dolj. In sedinta extraordinara de vineri a Consiliului Local s-a discutat si despre masurile de siguranta care vor fi luate in scolile din Craiova, odata cu inceperea noului an scolar. Primarul Mihail Genoiu a precizat ca municipalitatea va asigura strictul necesar in…