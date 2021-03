Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției spune ca "exista solutii in dosarul 10 august" Foto: Arhiva. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, considera ca exista solutii pentru continuarea anchetei în dosarul 10 august fata de fostii sefi ai Jandarmeriei, care au coordonat interventia în forta împotriva…

- Ministrul justiției a declarat ca „am o relație instituționala foarte buna, foarte corecta” cu președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca nu il poate considera raspunzator pentru faptul ca Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai…

- Președintele vrea sa afle cum s-a ajuns la clasarea dosarul "10 august" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a solicitat ministrului justiției, Stelian Ion, sa explice public de urgența cum s-a ajuns în situația ca dosarul vizând evenimentele din 10…

- Brutala intervenție a Jandarmeriei la mitingul Diasporei din 10 august 2018 va ramane nepedepsita.Niciun șef al acestei instituții nu va raspunde in fața legii, pentru ca a ordonat violențele impotriva manifestanților pașnici, violențe care au adus aminte de mineriadele impotriva populației civile. Tribunalul…

- Decizia de a nu redeschide Dosarul 10 august nu este finalitatea pe care o așteptau oamenii care au fost în Piața Victoriei, au avut de suferit și știu pe pielea lor ce s-a întâmplat acolo, afirma liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș. El spune ca, dincolo de responsabilitatile penale, o…

- Tribunalul Bucuresti a respins marti solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul „10 august”. Decizia instantei este definitiva, potrivit stiri.tvr.ro. In 15 iulie 2020, la aproape 2 ani de la reprimarea violenta a mitingului diasporei din Piața Victoriei,…

