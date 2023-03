Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a fost chemat de USR in Parlament la ”Ora Guvernului”. Tema dezbaterilor politice va fi reprezentata de necesitatea clarificarii cazurilor de potențiale conflicte de interese la nivelul ministerului. Invitația a fost lansata de grupul parlamentar al USR , care l-a…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, este chemat, luni, la dezbaterea "Ora Guvernului", potrivit unei solicitari aprobate saptamana trecuta de conducerea Camerei Deputatilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, vine in Parlament, la solicitarea USR, pentru a raspunde acuzațiilor de conflict de interese formulate la adresa sa. „Grupul USR din Camera Deputaților a depus solicitare la Biroul Permanent pentru ca ministrul Sportului sa vina luni, 20 martie, la Ora Guvernului.Solicitarea…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a fost chemat de USR in Parlament la ”Ora Guvernului”, in data de 20 martie, pentru a raspunde acuzațiilor de conflict de interese. Eduard Novak a fost acuzat de Sindicatul National Sport si Tineret ca și-a premiat ilegal tatal cu 112.000 de euro și ca primește ilegal…

- Miniștrii Sportului și de Externe, Eduard Novak și Bogdan Aurescu, sunt chemați in Camera Deputaților. Novak este așteptat pe 20 martie, la invitația USR, in timp ce Aurescu va fi prezent in Parlament pe 27 martie, la propunerea AUR, au decis membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Ministrul…

- Miniștrii Sportului și de Externe, Eduard Novak și Bogdan Aurescu, sunt invitați in Camera Deputaților. Novak vine pe 20 martie, la invitația USR, in timp ce Aurescu va fi prezent in Parlament pe 27 martie, la propunerea AUR, au decis membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților.Ministrul Sportului,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, este chemat de USR la Ora Guvernului, in Senat, sa explice motivele pentru care deficitul bugetar al Romaniei a atins niveluri record, iar costurile de finantare sunt unele dintre cele mai mari din Uniunea Europeana.

- Eduard Novak a ramas fara permisul de conducere dupa ce instanța i-a respins acțiunea intentata polițiștilor de la Rutiera care i-au luat permisul pentru ca a depașit cu mult viteza regulamentara. Ministrul Sportului a fost prins, in vara anului trecut, pe centura Brașovului, ca rula cu 148 km/h pe…