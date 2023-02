Eduard Novak a ramas fara permisul de conducere dupa ce instanța i-a respins acțiunea intentata polițiștilor de la Rutiera care i-au luat permisul pentru ca a depașit cu mult viteza regulamentara. Ministrul Sportului a fost prins, in vara anului trecut, pe centura Brașovului, ca rula cu 148 km/h pe centura Brașovului, limita de viteza fiind […] The post Ministrul Sportului, Eduard Novak, a ramas fara permis de condcere din cauza vitezei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .