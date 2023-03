Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor, președinte UDMR, a criticat acordarea premiului de 112.000 de euro de catre Eduard Novak, ca ministru al Sportului, tatalui sau - Karoly Novak.„Aveți dreptate, din punct de vedere legal sunt convins ca lucrurile stau așa cum scrie in lege. Moral, eu n-aș fi facut așa ceva…

- Sindicatul Național Tineret și Sport (SNST) da publicitații o serie de documente care arata, dupa cum susțin reprezentanții sindicatului, modul in care au fost acordate premierile pentru sportivii și antrenorii care au participat la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, desfașurate in perioada 24 august…

