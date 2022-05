Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, anunta ca va trimite Corpul de Control la Uzina Mecanica Plopeni, pentru a verifica investitii facute in cadrul uzinei si care „nu produc nimic", modul in care s-au facut achizitiile, dar si felul in care unii angajati ai uzinei aflate in subordinea Ministerului…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat, miercuri, ca va trimite de joi Corpul de Control din minister la Uzina Mecanica (UM) Plopeni, aratand ca aici sunt investitii care nu au fost puse in functiune, potrivit Agerpres.Spataru a mers la UM Plopeni in contextul in care zeci de angajati ai uzinei…

- “Am avut un protest spontan generat de acumularea unor nemultimiri de-a lungul multor ani si intarzieri salariale si a unor drepturi de foarte multe luni. Ceea ce am constatat si au confirmat si ei e ca in ultimele doua luni s-a ajuns cu salariile la zi, au fost platite aceste salarii, doar ca avem…

- Zeci de angajați ai Uzinei Mecanice Plopeni au declanșat o greva spontana, miercuri dimineața, nemulțumiți de salariile mici. Aceștia au fost primiți de conducerea uzinei cu care poarta negocieri. Principalele revendicari ale salariaților adunați in fața sediului uzinei – serviciul de paza și sectorul…

- ”Vom avea o strategie a resurselor minerale. Ieri am avut o prima discutie cu companiile din domeniu, cu institutele de cercetare, cu ANRM, cu Ministerul Economiei si ma astept ca in urmatoarele saptamani sa actualizam strategia pe resurse minerale, de asemenea sa venim cu normele de aplicare a…

- Angajații de la Uzina Mecanica Cugir se intorc la lucru, dupa ce salariile le-au fost majorate: Ministrul Economiei anunța investiții Angajații de la Uzina Mecanica Cugir se intorc la lucru, dupa ce salariile le-au fost majorate: Ministrul Economiei anunța investiții In cursul zilei de miercuri, 24…

- „Am reusit sa finalizam prima etapa a preselectiei de proiecte pentru microelectronica IPCEI-MECT. A fost un efort sustinut din partea colegilor din Ministerul Economiei, iar in urma evaluarii au fost admise intermediar 9 aplicatii pentru potentiali participanti directi si 37 de aplicatii pentru potentiali…