- O femeie, de 66 de ani, din Bulgaria, infectata cu coronavirusul Covid-19, a decedat miercuri. Aceste este primul deces provocat de coronavirus in aceasta tara, potrivit ministrului sanatatii, citat de www.physiciansweekly.com . Femeia a fost internata marti de urgenta la un spital din Sofia cu pneumonie…

- Spania a trecut astazi de pragul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirusul Covid-19, dintre care mai mult de jumatate in capitala Madrid (1.024), in timp ce numarul deceselor provocate de acest virus a ajuns la 47, informeaza agentia EFE. In total 126 de pacienti sunt spitalizati la terapie intensiva,…

- Coronavirus 2020. Autoritatile din Statele Unite ale Americii incearca sa inteleaga cum un cetatean s-a infectat cu virusul Covid-19, desi nu a calatorit in zone afectate si nici n-a intrat in contact cu o alta persoana contaminata.

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritațile naționale cu responsabilitați in gestionarea acestui tip de…

- De la prima febra pâna la internarea angoasanta într-un spital improvizat, Xiao Yao, un chinez care a fost infectat cu noul coronavirus dar acum este vindecat, a trait trei saptamâni de teroare, scrie AFP.Când a fost infectat cu Covid-19? Tânarul de 27 de ani nu…

- Liderul partidului stangii radicale din Spania, Pablo Iglesias, va fi unul dintre cei patru vicepresedinti ai guvernului spaniol condus de socialistul Pedro Sanchez si va fi responsabil de drepturile sociale, a confirmat joi biroul de presa al lui Sanchez, informeaza AFP potrivit Agerpres 'Guvernul…