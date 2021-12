Ministrul spune, in postarea pe Facebook, ca in cadrul intalnirii se discuta despre modernizarea DN71 Baldana-Targoviste-Sinaia. ”Am reluat procedura si anul viitor semnam contractul”, afirma Grindeanu. El se refera si la alte proiecte din judet: DN 7 (Baldana-Titu) avem deja un castigator si putem semna contractul in ianuarie 2022. Dorim sa descentralizam anumite lucrari, printre care si Variantele Ocolitoare. In judetul Dambovita vorbim despre Variantele Ocolitoare Targoviste, Pucioasa-Fieni si Gaesti. Am trimis instiintari in acest sens catre toate autoritatile locale, nu doar la Dambovita.…