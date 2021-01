Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 168.000 de persoane din sistemul national de invatamant și-au exprimat dorința de a se vaccina anti-COVID-19, a declarat vineri Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Potrivit ministrului, 126.000 de persoane din cele 168.000 care doresc sa se vaccineze lucreaza „nemijlocit” cu elevii si studentii.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca un numar de 168.000 de persoane din sistemul national de invatamant si-au exprimat optiunea de a se vaccina anti-COVID-19. Potrivit ministrului, 126.000 de persoane din cele 168.000 care doresc sa se vaccineze lucreaza "nemijlocit"…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19, ca numarul angajatilor din educatie care vor sa se vaccineze este in crestere de la zi la zi. "Evolutiile zilnice arata o crestere a acestui procent in sistemul national de invatamant. (...) Se adauga zi…

- Se pare ca centrul de vaccinare organizat in Spitalul Judetean Suceava s-a trezit miercuri ca are 420 de doze de vaccin si doar 350 de persoane programate la vaccinare. Ca sa nu iroseasca dozele, a vaccinat si persoane doritoare care nu erau angajate in sistemul sanitar public sau privat. „Am aflat…

- Peste 45% dintre cadrele didactice din invatamantul preuniversitar din judetul Vrancea doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean. Potrivit sursei citate, 1.525 de persoane din randul personalului didactic, din totalul de 3.308, si-au exprimat disponibilitatea…

- Ponderea angajatilor din invatamantul preuniversitar care s-au aratat pana acum disponibili sa se vaccineze anti-Covid-19 se apropie de 50%, anunta la RFI ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. In schimb, procentul di

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca datele parțiale arata ca sunt multe școli unde circa 66% dintre angajați doresc sa se vaccineze impotriva coronavirusului. Exista insa și școli unde intenția este mai scazuta. El precizeaza ca rezultatul sondajului facut in randul profesorilor…

- Un numar de 27 de gorjeni au fost depistați cu COVID 19 in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 649 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;4774 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 4415 persoane sunt vindecate, externate și la…