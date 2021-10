Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va dubla subventiile pentru plata facturilor la electricitate si gaze si plata unica anuala acordata celor cu venituri mici, astfel incat acestia sa isi cumpere combustibil pentru incalzire pe perioada iarnii, masuri destinate sa ii ajute pe cetatenii greci sa faca fata cresterii preturilor energiei,…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, se intalneste vineri, la Casa Alba, cu liderii din India, Japonia si Australia, in cadrul summitului organizatiei Cvadrilaterale pentru Dialog in materie de Securitate (QUAD), o initiativa criticata dur de China, informeaza agentia Reuters. Reuniunea QUAD are…

- Grupul francez Total va construi patru proiecte energetice uriase in sudul Irakului, in cadrul unui acord in valoare de 27 de miliarde de dolari semnat duminica la Bagdad, a anuntat Ministerul irakian al Petrolului, transmite Reuters.Compania va incepe cu o investitie initiala de 10 miliarde…

- ”De maine incepe controlul ANRE cu Protectia Consumatorului la toti furnizorii de gaze. Lucrurile sunt foarte simple (…) nu aveau voie sa mareasca pretul pentru ca in mai au anuntat oferta de 1 iulie. Compania respectiva a anuntat pretul, cu pret fix pe un an de zile. Daca tu modifici pretul si ai anuntat…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a anuntat marti ca in urmatorii trei ani va investi 240.000 miliarde de woni (206 miliarde de dolari) pentru a-si extinde activitatea in domeniile produselor biofarmaceutice, inteligentei artificiale, semiconductorilor si roboticii, in era post-pandemie,…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a comunicat luni secretarului de stat american Antony Blinken ca retragerea grabita a trupelor americane din Afganistan a avut un impact negativ, dar s-a angajat sa colaboreze cu Washingtonul pentru promovarea stabilitatii, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Afganistanul se transforma intr-un stat esuat si se indreapta spre un razboi civil in care grupari militante precum Al Qaida vor prospera si probabil vor reprezenta din nou o amenintare pentru Occident, a declarat vineri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters. Dupa…

- Grupul, care include tarile din OPEC si aliatele acestora, precum Rusia, a convenit in mod crucial noi alocari de productie a petrolului, incepand din mai 2022, dupa ce Arabia Saudita si alte state au fost de acord cu o cerere a Emiratelor Arabe Unite (EAU), care amenintase ca blocheaza planul. “Suntem…