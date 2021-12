Stiri pe aceeasi tema

- In vederea pregatirilor pentru valul 5 al pandemiei, ministrul Sanatații a avut astazi o intalnire cu reprezentanții companiei Pfizer pentru a identifica soluții in vederea asigurarii cat mai rapide a tratamentului pentru pacienții romani.Paxlovid este un antiviral cu administrare orala, aflat in procedura…

- Ministrul Sanatații a avut o prima intalnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri privind necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potențial val pandemic.In cursul zile de azi, 20.12.2021, a avut loc o intalnire online cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca Romania va ajunge abia peste șapte luni sa aiba 40% din populație vaccinata anti-COVID, iar pentru a avea o acoperire de 70 la suta i-ar trebui 31 de luni, daca se pastreaza ritmul de vaccinare al ultimelor șase saptamani și se mențin strategiile de…