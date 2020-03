Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, declara ca studiul care presupune testarea unui esantion al populatiei Bucurestiului nu este asumat de Ministerul Sanatatii, ci de Primaria Capitalei si Institutul „Matei Bals”.Ministrul Sanatatii a fost intrebat daca institutia pe care o conduce sau Guvernul…

- Ministrul Sanatații susține ca nu se vor aloca fonduri de la minister pentru testarea bucureștenilor, ci banii vor veni de la Primaria Capitalei, scrie Agerpres.El a fost intrebat, intr-un interviu difuzat sambata seara de postul Digi 24, daca Ministerul Sanatatii si Guvernul isi asuma aceasta testare…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea și medicul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, au anunțat ca 10.514 de persoane din București, din 5 categorii de varsta, urmeaza sa fie testate pentru coronavirus . Testarea pentru coronavirus, in București, va…

- Barbatul din Covasna depistat pozitiv pentru coronavirus va fi transportat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca, unde sotia sa a fost internata miercuri, dupa confirmarea diagnosticului de catre Institutul “Matei Bals” din Bucuresti. “S-a confirmat al doilea caz in judetul Covasna.…

- Potrivit autoritatilor galatene, este vorba despre un copil din Pechea, el fiind in izolare la domiciliu, impreuna cu parintii, dupa ce tatal s-a intors din Italia, in 23 februarie. Marti, copilul a inceput sa se simta rau, facand febra si incepand sa respire greu.Parintii copilului au sunat imediat…

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

- ”Este vorba dspre un singur caz, pacientul nu este simptomatic. Este un test pozitiv, asta ineamna ca el trebuie sa fie transportat la spital. un echopaj cu izoleta a plecat deja spre Gorj și il a transporta pe pacient in siguranța la Matei Balș. In preajma acestuia mai sunt șapre persoane ale caror…

- Un chinez s-a prezentat, luni, la Spitalul Pantelimon din Capitala pentru ca se simțea rau. Testele rapide au indicat faptul ca barbatul nu are coronavirus, insa el a fost trimis la Institutul „Matei Bals” pentru investigatii amanuntite.Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din…